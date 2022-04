Brian Molko: "Sono stanco di essere un'icona glam. Bowie diceva: se ti senti a tuo agio, vuol dire che stai sbagliando"

Brian Molko ha stupito i fan con il suo nuovo look, sfoggiato nelle interviste di presentazione dell’album Never Let Me Go con cui ha lanciato anche il tour mondiale dei Placebo. Capelli lunghi, baffi, cappello nero, un’immagine da rockstar anni ‘70 per un artista androgino, decadente e introspettivo che negli anni ‘90 è stato il simbolo del ritorno dell’estetica glam rock nella musica inglese.

Oggi Brian Molko assomiglia più a Lemmy dei Motorhead o ad un musicista southern rock che al suo punto di riferimento David Bowie, che per primo li ha scoperti e ha creduto in loro.

Il cantante dei Placebo ha raccontato l’emozione di tornare a suonare dal vivo dopo due anni di stop causati dalla pandemia: “Abbiamo avuto molto tempo per pensare a cosa vuol dire fare parte di una band e come ci condiziona in quanto esseri umani. Anzi forse abbiamo avuto troppo tempo per farlo”. Il bassista Stefan Olsdal ha aggiunto: “Prima dovevamo incastrare la nostra vita personale negli impegni dei Placebo e all’improvviso l’abbiamo riavuta indietro. Adesso dobbiamo fare l’operazione inversa: trovare un posto per i Placebo nelle nostre vite. E’ la prima volta da quando abbiamo formato la band.” “E’ un momento strano per il mondo e per i musicisti come noi che tendono a riflettere molto sulle cose. Ecco da dove arriva la nostra timidezza e la nostra apprensione a mettere noi stessi in un luogo in cui siamo molto esposti. C’è anticipazione, trepidazione, un po’ di paura” ha detto Brian Molko, “Perchè persone come noi hanno bisogno di conferme da parte degli altri?”.

È una svolta per Brian Molko, che ha detto di essere stanco di essere un’icona glam, dopo anni di canzoni che parlano di sesso e trasgressione, unghie dipinte di nero e rossetto. “Non vogliamo più sacrificare noi stessi o la nostra anima per la band, anche perché nel mondo di oggi grazie all’estetica creata da Instagram nessuno si presenta più agli altri senza un qualche tipo di filtro."

Il cambio di look di Brian Molko assume allora un altro significato, una rinuncia alla provocazione che rappresenta una nuova provocazione: “Io ho sempre cercato di creare disagio. Come diceva il mio amico e mentore David Bowie: se sei un’artista e ti senti a tuo agio, vuol dire che stai sbagliando”