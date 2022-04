Flea ha suonato l'inno nazionale americano durante una partita dei Lakers. Guarda il video

Super fan dei Los Angeles Lakers da sempre Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, è stato invitato a suonare l'inno nazionale americano nel prepartita del match contro i Denver Nuggets.

Non è la prima volta che Flea suona l'inno prima di un match della sua squadra del cuore. Questa volta il bassista si è presentato sul terreno di gioco con il suo classico Fender Jazz Bass in un'edizione speciale viola con il logo dei Lakers.

Guarda il video:

. @flea333 of the @ChiliPeppers put on a show for the National Anthem pic.twitter.com/o0wfYjLU0m

In occasione dell'uscita del nuovo album della band californiana, Unlimited Love, durante le partita è stata distribuita anche una speciale maglietta del gruppo a supporto della squadra di Los Angeles.

Everybody at the Nuggets-Lakers game is getting this T-shirt, and @Flea just played the national anthem on a Lakers bass and it ruled pic.twitter.com/favZHGlNSn