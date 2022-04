Taylor Hawkins, la Recording Academy ha annunciato un tributo durante i Grammy Awards

Il prossimo weekend è il weekend dei Grammy Awards 2022, i premi più importanti dell’industria discografica che si svolgono alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas domenica 3 aprile dopo esser stati rimandati a causa della pandemia. Il presentatore della serata sarà il comico sudafricano Trevor Noah (che ha condotto l’edizione del 2021) e tra gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia ci sono alcuni dei nomi più importanti del pop, dell’hip-hop e dell’R&B, da Billie Eilish a Nas, da John Legend a J Balvin ai Silk Sonic la band formata da Bruno Mars e Anderson Paak. Il rock e il country sono rappresentati sul palco dei Grammy da Chris Stapleton i i Brothers Osborne ma il vero nome mancante è quello dei Foo Fighters che erano previsti come ospiti speciali.

Dopo la morte improvvisa del batterista Taylor Hawkins il 25 marzo scorso, i Foo Fighters hanno annullato tutti i concerti del loro tour (i fan italiani li aspettavano a Milano il 12 giugno) e hanno ritirato anche la loro partecipazione ai Grammy dove sono candidati come Best Rock Album con Medicine at Midnight e come Best Rock Song per il singolo Waiting on a War.

La Recording Academy che organizza i Grammy Awards dal 1959 e il canale televisivo CBS che trasmette la cerimonia dal 1973 hanno detto che nell’edizione 2022 ci sarà sicuramente un omaggio a Taylor Hawkins: «Stiamo cercando il modo migliore per farlo e la modalità più rispettosa nei conforti del dolore recente della famiglia» ha detto un dirigente della CBS in una dichiarazione dalla stampa, «Siamo pazienti. Aspettiamo e pianifichiamo la cosa giusta».