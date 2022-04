I Red Hot Chili Peppers hanno la loro stella sulla Hollywood Walk Of Fame. Guarda le foto e i video della cerimonia

Durante una divertente e speciale cerimonia davanti al famosissimo negozio di dischi Amoeba Musica di Los Angeles i Red Hot Chili Peppers hanno finalmente ottenuto la loro stella sulla Hollywood Walk Of Fame, il marciapiede delle star della città californiana.

Alla cerimonia, assieme alla band, hanno partecipato anche il leggendario produttore George Clinton, l'attore Woody Harrelson, Bob Forrest e Nicole Mihalka, membro della camera di commercio di Hollywood.

Per chiunque volesse visitarla la stella si trova al 6212 di Hollywood Boulevard, proprio a lato del negozio di dischi Amoeba Music.

La divertente dichiarazione di Anthony Kiedis durante la cerimonia di premiazione: "Sono abbastanza sicuro, almeno una volta nella vita, di aver inavvertitamente vomitato su qualche stella della Hollywood Walk Of Fame. E sicuramente nella mia vita ho anche dormito su qualche stella di Hollywood Boulevard. Le ho calpestate non come turista, ma come persona che scappava dalla polizia o forse scappando da qualcuno a cui dovevo soldi".

Guarda il video della cerimonia:

Guarda le foto della cerimonia:

