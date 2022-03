Bruce Willis si ritira dalle scene per problemi di salute: "No posso più recitare"

Il grande Bruce Willis ha deciso di ritirarsi dalle scene. Il grande attore americano, nato in Germania nel 1955, è stato colpito da afasia, una malattia degenerativa che gli impedisce di comporre e comprendere il linguaggio.

A dare l'annuncio è stata la famiglia, compresa l'ex moglie Demi Moore, attraverso un toccante post pubblicato sul profilo Instagram della figlia Rumer:

"Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il tuo continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, "Vivilo" e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rumer Willis (@rumerwillis)

Bruce Willis, nato in Germania il 9 marzo 1955 da madre tedesca e padre americano, ha recitato in alcuni dei più grandi film blockbuster degli anni '80 e '90, compresi i leggendari film della saga di Die Hard, Armageddon, Attacco al Potere, Sin City e Grindhouse diretti da Robert Rodriguez e non ultimo Pulp Fiction del grande Quentin Tarantino. Il suo ultimo film è Fortress: Sniper's Eye del regista Josh Sternfeld, in uscita il prossimo 29 aprile.