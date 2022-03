Pistol, la serie biopic di Danny Boyle ha una data d'uscita: guarda le nuove foto ufficiali!

La tanto attesa (e anticipata) serie tv Pistol, dedicata alla storia dei Sex Pistols e diretta dal grande Danny Boyle (Trainspotting), arriverà in streaming sugli schermi di mezzo mondo dalla fine di maggio.

Annunciando l'uscita ufficiale della serie, prevista per il 31 maggio su Hulu / Disney+, la produzione ha pubblicato due scatti inediti che mostrano il cast nelle vesti della punk band britannica di fine anni '70.

Never mind the bollocks, here's the premiere date. FX's Pistol, a new limited series from Executive Producer and Academy Award®-winner Danny Boyle and based on a memoir from Sex Pistols guitarist Steve Jones, premieres May 31 only on @Hulu. pic.twitter.com/UahmXtWJP3 — FX Networks (@FXNetworks) March 29, 2022

La serie sarà basata sul libro Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol scritto dal chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones. Lo show racconterà il viaggio della band dal punto di vista di Steve Jones, partendo dalla sua casa di West London, percorrendo l'ascesa dei Sex Pistols tra le mani del manager Malcolm McLaren e il rapido declino della band. Durante una recente intervista il regista Danny Boyle ha descritto la nascita e l'ascesa dei Sex Pistols a metà degli anni '70 come il momento in cui la società e la cultura britanniche sono cambiate per sempre: "Immaginate di irrompere nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici e di poter urlare le vostre canzoni e la vostra rabbia per tutto ciò che rappresentano. È il punto di rottura, la detonazione per la cultura di strada britannica dove i giovani comuni potevano andare su un palco dare sfogo alla loro furia e alla loro moda. Tutti dovevano guardare e ascoltare e tutti li temevano o li seguivano".

Il cast sarà composto da Toby Wallace che interpreterà Jones, Anson Boon che darà il volto a John "Johnny Rotten" Lydon. A completare la band ci saranno Louis Partridge nel ruolo del leggendario bassista Sid Vicious, Jacob Slater nel ruolo del batterista Paul Cook e Fabien Frankel nel ruolo del bassista originale Glen Matlock.

Il cast includerà anche Thomas Brodie-Sangster nel ruolo di Malcolm McLaren e Sydney Chandler nei panni di Chrissie Hynde prima che entrasse nei Pretenders. L'attrice Emma Appleton darà il volto alla fidanzata di Sid Vicious, Nancy Spungeng e Maisie Williams di Game of Thrones poterà sullo schermo il personaggio di Pamela Rooke, alias Jordan.

Il regista di Trainspotting Danny Boyle sarà il regista e produttore esecutivo della serie.