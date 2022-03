Foo Fighters, cancellata la data a IDays: il comunicato UFFICIALE del festival. Tutti i dettagli per il rimborso

Con un comunicato pubblicato sui principali canali social nella serata di ieri i Foo Fighters hanno deciso di annullare completamente tutte le date del prossimo tour a seguito della scomparsa del loro compagno, amico e fratello Taylor Hawkins.

Confermiamo che anche la data prevista a IDays Milano, prevista per il prossimo 12 giugno, è stata cancellata. Il comunicato del festival:

A seguito del tragico evento della scorsa settimana, il tour dei Foo Fighters compreso lo show italiano ad I-Days, è cancellato.

Tutto il team di I-Days è vicino alla band, alla famiglia di Taylor Hawkins ed ai fan dei Foo Fighters nel mondo.

Qui le parole della band:

“É con grande tristezza che i Foo Fighters confermano la cancellazione di tutte le prossime date del tour, in seguito alla tragica perdita del nostro fratello Taylor Hawkins.

Siamo dispiaciuti quanto voi nel comunicarvi che non potremo incontrarci come previsto. Utilizziamo questo tempo per elaborare questa perdita, prenderci cura di noi stessi e delle persone che amiamo, e ricordare tutta la musica ed i momenti che abbiamo condiviso insieme.

Con amore,

Foo Fighters”

Le richieste di rimborso per i biglietti della giornata del 12 giugno 2022 e per gli abbonamenti a 3 giorni, potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Le parole della band di Dave Grohl: