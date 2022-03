Taylor Hawkins, Perry Farrell pubblica l'ultimo messaggio vocale ricevuto dal batterista: “Era il mio migliore amico”

Con un commovente e doloroso messaggio condiviso su Instagram il leader dei Jane's Addiction Perry Farrell ha reso omaggio e ricordato il suo grande amico Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters scomparso tragicamente lo scorso 25 marzo a 50 anni a Bogotà, in Colombia.

Farrell si è esibito assieme ai Foo Fighters proprio durante il loro ultimo concerto lo scorso 20 marzo sul palco del Lollapalooza in Argentina cantando "Been Caught Stealing" dei Jane's Addiction.

Il frontman ha pubblicato il video, registrato il giorno seguente alla scomparsa di Taylor Hawkins, solo nella giornata di ieri.

Le sue parole:

“Taylor Hawkins è morto ieri. Lui era il mio migliore amico.

Era amato nella mia casa da mia moglie, dai miei figli, persino dai miei cani. Ogni volta che Taylor veniva da noi ci mettevamo a suonare in cantina e il nostro cane Cloud andava sempre a sedersi accanto a lui.

Era uno dei batteristi più appassionati che abbia mai incontrato in vita mia. Quando penso a lui, lo riassumo con una parola: Velocity. Aveva il dono di mantenere una velocità sicura e rassicurante alla batteria.

Avevo riservato a lui un gran pezzo del mio cuore. L'ho accolto dentro di me fin da quando siamo diventati amici perché era un ragazzo così puro. Così puro di cuore… ricevevo un sacco di messaggi da Taylor. Erano sempre frammenti di canzoni che stava scrivendo o che cercava di scrivere o che voleva che io ascoltassi. Mi mandava frammenti di musica tutte le volte che gli dicevo che gli volevo bene.

Iniziavamo sempre con una canzone. C'era sempre una canzone del tipo: 'Ascolti gli Yes? Sai, quel ragazzo suona un po' come te!' E io dicevo: 'Sì, sì, mi piacciono gli Yes'. Era ossessionato dalla musica e dalle grandi canzoni. La passione per la musica, questo è il nostro terreno comune. La nostra amicizia era basata su questo. Poi ci siamo conosciuti

Mi raccontava sempre delle storie di quando andava agli spettacoli di Jane negli anni '80. Spettacoli che erano piuttosto underground. Quindi, anche se non l'ho conosciuto all'epoca abbiamo condiviso una storia. [...] Eravamo giovani uomini e cercavamo di essere dei grandi musicisti.

[...] L'unico senso che posso dare a questa tragedia è sapere che Taylor è ora in paradiso. Può sentirci. Quello che farò oggi è provare a fare musica che penso che Taylor amerebbe per davvero".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perry Farrell (@perryfarrellofficial)

Nel video condiviso da Perry Farrell è possibile vedere un divertente siparietto dei due mentre cantano per strada Bohemian Rhapsody dei Queen, prima di poter ascoltare l'ultimo messaggio vocale inviato da Taylor Hawkins a Perry Farrell e alla moglie Etty Lau:

"Prendetevi cura l'uno dell'altra. Io mi prenderò cura di me. E ci vedremo a San Paolo. Vi amo, vi amo, vi amo, vi amo ragazzi. Dormite bene".