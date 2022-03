Genesis, Phil Collins dà l'addio definitivo alle scene: "devo cercarmi un lavoro vero". L'ultimo concerto (con Peter Gabriel in platea)

Phil Collins dà l'addio definitivo ai concerti. Il leader ed ex batterista dei Genesis ha annunciato il ritiro dalle scene durante l'ultimo concerto del tour della band alla O2 Arena di Londra.

Prima di lanciarsi in una bellissima versione di Land Of Confusion, il grande Phil Collins si è rivolto alla folla e ha annunciato che sarebbe stato lo spettacolo finale dei Genesis. Sotto scroscianti applausi il rocker, con aria pensierosa e scherzosa, si è rivolto al pubblico con una delle sue consuete battute: "Dopo questa sera dobbiamo trovarci tutti un lavoro vero".

Che fosse una serata fondamentale nella carriera di Phil Collins e dei Genesis lo si era capito non solo dalla location ma anche dagli importanti ospiti presenti in platea: tra di loro anche il frontman originale della band, Peter Gabriel.

Durante il concerto Collins ha sottolineato la presenza di Gabriel tra la folla e, scherzando, ha detto al pubblico che era proprio Gabriel a gridare a gran voce che voleva ascoltare "Supper's Ready". I due frontman, Gabriel e Collins, hanno poi pubblicato in rete una bellissima fotografia scattata dopo lo spettacolo assieme allo stoico manager Richard McPhail.

From tonight’s final #Genesis show in London (from left): #PeterGabriel, #PhilCollins, and Richard McPhail (long time friend and tour manager in the ‘70s). If you’ve not read Richard’s book on Genesis, you should. @genesis_band @itspetergabriel @PhilCollinsFeed pic.twitter.com/Zsmo0WMGr1 — World of Genesis (@WorldofGenesis) March 27, 2022

Per questo tour, The Last Domino?, i Genesis si sono esibiti nella formazione degli anni '80 con Phil Collins, Tony Banks e Mike Ruthrford, accompagnati da Nic Collins alla batteria, il chitarrista Daryl Stuermer, Daniel Pearce e Patrick Smyth.

Guarda i momenti più belli del concerto:

SCALETTA:

Behind the Lines / Duke's End

Turn It On Again

Mama

Land of Confusion

Home by the Sea

Second Home by the Sea

Fading Lights

The Cinema Show

Afterglow

That's All

The Lamb Lies Down on Broadway

Follow You Follow Me

Duchess

No Son of Mine

Firth of Fifth

I Know What I Like (In Your Wardrobe)

Domino

Throwing It All Away

Tonight, Tonight, Tonight

Invisible Touch



I Can't Dance

Dancing With the Moonlit Knight

The Carpet Crawlers