John Travolta da adesso potrà pilotare anche i Boeing 737! Guarda il video

John Travolta potrà d’ora in poi pilotare anche i Boeing 737. L’attore di Pulp Fiction ha da sempre la passione per gli aerei: ha iniziato a prendere lezioni di volo all'età di 15 anni ed è pilota abilitato al volo da quando ne aveva 22. Possiede almeno sette aerei, tra cui un Boeing 707, un Bombardier Challenger 601, un Boeing 727 e tre jet Gulfstream.

La notizia della nuova licenza arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove Travolta ha pubblicato un video nel quale condivide la notizia con tutti i suoi fan: “Questo è un momento pieno di orgoglio nella mia storia da pilota. Oltre alle mie licenze per i 747 e i 707, ho appena ricevuto la mia licenza per i 737 e tutto è andato molto bene, quindi condivido questo mio momento con voi!”.

Travolta, lo scorso gennaio, era volato dalla Florida all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, con il suo jet privato. L’attore, anche in quel caso, aveva immortalato il viaggio condividendolo su Instagram con un video: “Condivido il mio volo con voi, mentre mi dirigo dall'altra parte del mondo per affari, nel mio Falcon 900. Il nostro tempo di volo stasera dalla Florida a Shannon è di sette ore e quattro minuti, solo perché lo sappiano tutti”. Dopo l'atterraggio, l’attor, con finto accento irlandese, aveva confermato l’arrivo: “Ok, sono arrivato sano e salvo in Irlanda. Come dicono gli irlandesi, 'La vita te la crei tu’, ed è proprio così”.