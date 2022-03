I Red Hot Chili Peppers riceveranno finalmente la loro stella sulla Walk Of Fame di Hollywood

I Red Hot Chili Peppers avranno finalmente la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sometimes I feel like my only friend, is the city I live in, the city of angels, cantavano in Under The Bridge, e ora Los Angeles dimostrerà il proprio amore per la band anche attraverso questo riconoscimento. La stella dei Red Hot sarà inaugurata il prossimo 31 marzo, in presenza della band. A presentare il tutto saranno George Clinton, che ha prodotto l’album del 1985 Freaky Styley, l'attore Woody Harrelson, il musicista Bob Forrest e il presentatore Nicole Mihalka, presidente del consiglio di amministrazione della Camera di Commercio di Hollywood.

I Red Hot Chili Peppers erano già stati selezionati per avere una loro stella sulla Walk of Fame nel 2008, ma non era mai stata definita una data per la cerimonia ufficiale, tant’è che nel 2013 la candidatura decadde. Pochi mesi fa, su richiesta della Warner Records, è partita la procedura per ristabilire la selezione è così è stato: la stella dei Red Hot sarà alla 2.717esima posizione dalla camminata losangelina e sarà adiacente al negozio Amoeba Music, sul lato sud della strada.

“I nostri ragazzi di Hollywood finalmente avranno la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame – ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame – Abbiamo aspettato che si liberassero dai loro impegni per dedicare a loro stella e siamo entusiasti di accoglierli nella nostra famiglia della Walk of Fame”.

Il riconoscimento arriverà proprio prima dell’uscita del nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, che sarà pubblicato il 1° di aprile, marcando il rientro in formazione di John Frusciante. Il dodicesimo lavoro in studio della band è stato anticipato dal singolo Black Summer.