Foo Fighters: tutto su Dream Widow, l'album metal registrato da Dave Grohl

Quando hanno deciso di girare il loro primo film horror, Studio 666, i Foo Fighters non hanno trascurato nessun dettaglio: il film racconta la storia di una band che si chiude in una villa ad Encino, Los Angeles per registrare il decimo album (come hanno effettivamente fatto per realizzare Medicine to Midnight), fino a quando il cantante viene posseduto da un demone assassino e uccide tutti. Tutto succede quando da una cassa nascosta nei sotterranei della casa spunta un nastro con le canzoni di una band death metal che ha subito la stessa sorte tragica 25 anni prima, rendendo la casa infestata per sempre.

Per rendere la storia più completa, i Foo Fighters hanno registrato anche le canzoni della band maledetta, i Dream Widow: l’album, anticipato dal singolo March of the Insane, esce il 25 marzo.

“È il loro album perduto” ha detto Dave Grohl, “Quello che stavano registrando quando il cantante è andato fuori di testa e ha sterminato tutta la band”. Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee si sono divertiti a recuperare le loro origini musicali e hanno costruito un intero album di canzoni death metal e doom, ispirandosi secondo quanto ha raccontato Dave ai pionieri del genere Trouble, ai Corrosion of Conformity ma anche al tocco melodico dei Kyuss, la prima band di Josh Homme.

La registrazione del disco perduto è un tocco di realismo incredibile in una storia sovrannaturale come quella di Studio 666 e una ennesima dimostrazione del perfezionismo dei Foo Fighters e della loro voglia di dare sempre il massimo in ogni progetto.

“Come molte cose nella carriera dei Foo Fighters, il film è iniziato come un gioco ed è diventato qualcosa di più grande di quello che avremmo mai immaginato” ha detto Dave Grohl a proposito di Studio 666, che hanno girato in segreto nei momenti liberi con la casa di produzione Open Road Films e il regista BJ McDonnell “Dopo anni di videoclip ridicoli e documentari musicali, abbiamo deciso di salire di livello. Pat Smear quando l’ha visto ha detto: “Oddio, abbiamo fatto davvero un film?”. Ho risposto: certo, cosa credi che abbiamo fatto negli ultimi due anni? Studio 666 è una combinazione di tutte le cose che mi piacciono: rock, horror e commedia”