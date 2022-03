I Queen trasmettono il concerto del 2008 in Ucraina per raccogliere fondi da destinare alla popolazione. Guardalo QUI

I Queen hanno deciso di fare la loro parte in aiuto della popolazione dell'Ucraina. La band di Brian May e Roger Taylor trasmetterà in streaming su YouTube lo storico concerto del settembre 2008, assieme a Paul Rodgers, registrato proprio a Majdan Nezaležnosti, la Piazza dell'Indipendenza di Kiev. In quell'occasione la band inglese si esibì davanti a 350.000 persone per raccogliere fondi da destinare all'AnitiAids Foundation di Elena Pinchuk.

Questa volta la band ha aperto un canale benefico per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina tremendamente colpita dalla guerra. Le donazioni dovranno essere effettuate direttamente a UNHCR - L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Il live sarà trasmesso in streaming a partire dalle 18:00 (ora italiana) sul canale YouTube ufficiale dei Queen. Guardalo QUI in diretta:

#NoWar