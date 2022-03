Greta Van Fleet, il chitarrista Jake Kiszka è stato ricoverato in ospedale per polmonite. Il comunicato della band

I Greta Van Fleet hanno iniziato il loro tour americano Dreams in Gold con alcune date nel loro stato, il Michigan dove si sono formati nel 2012 nel garage di casa dei fratelli Josh, Jake e Sam Kiszka a Frankenmuth. Si dice che il nome della band sia stato inventato dal loro primo batterista Kyle Hauck (sostituito nel 2013 da Danny Wagner) per rendere omaggio ad una signora che viveva vicino a casa loro nella piccola cittadina da 4000 abitanti, di nome Gretna Van Fleet, che ha confermato e nelle interviste ha detto: “La loro musica non fa per me, ma sono dei ragazzi di talento”

Ma il ritorno a casa trionfale dopo il successo del loro secondo album, The Battle and the Garden’s Gate (che ha debuttato al n.1 nelle classifiche Rock e Hard Rock nel 2021), si è interrotto quasi subito per problemi di salute. Poco prima di salire sul palco di Flint e Ypsilanti, il cantante Josh e suo fratello gemello, il chitarrista Jake si sono ammalati. Josh ha recuperato rapidamente, mentre le condizioni di Jake si sono aggravate, fino al ricovero in ospedale.

In un messaggio postato sui loro social, i Greta Van Fleet hanno spiegato che gli esami hanno subito escluso il COVID ma confermato una polmonite: “Le ultime 24 ore sono state difficili perché i medici non erano sicuri, ma adesso le cure sono iniziate. Non sappiamo quanto tempo sia necessario per la guarigione e per questo dobbiamo rimandare i concerti”. La data di Flint verrà recuperata il 13 settembre, quella di Ypsilanti il giorno dopo. Il 2 giugno i Greta Van Fleet arriveranno in Europa con un concerto all’Heartland Festival in un castello in Danimarca e poi saranno in Italia il 9 giugno a Milano e il 19 giugno a Firenze Rocks. Hanno ancora molte date in Europa e negli Stati Uniti, fino al 12 novembre quando faranno l’ultima data a Sacramento. I fan aspettano la guarigione di Jake Kiszka, per rivederlo presto sul palco a mostrare tutto il suo talento.