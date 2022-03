La storia di Arancia Meccanica: ecco perché il capolavoro di Kubrick venne bandito dalle sale inglesi

Nel 1971 Stanley Kubrick gira il suo film più controverso, Arancia Meccanica, ispirato ad un romanzo distopico di Anthony Burgess del 1962 che racconta una società del futuro (allegorica e iperrealistica più che immaginaria) dominata dalla violenza esasperata, in cui giovani senza valori e senza controllo distruggono i pilastri morali della società con atti criminali di pura malvagità. E’ il film di Alexander DeLarge e della sua banda di Drughi, del Korova Milk Bar dove si beve “lattepiù”, ovvero latte mischiato con la mescalina, della musica di Beethoven (che Alex chiama “Ludovico Van”) e di Gioacchino Rossini e di Singin' in the Rain che fanno da colonna sonora alle azioni più violente, del brutale Trattamento Ludovico a cui Alex viene sottoposto dal governo dopo l’arresto e il suo rientro nella società come capo della polizia, dove può continuare a vivere nella violenza, protetto dalla legge. Una pellicola che colpisce allo stomaco, terrorizza e cattura l’attenzione, amplificando con le immagini e lo stile di Kubrick il tema già inquietante del romanzo di Anthony Burgess che vuole mostrare come qualcosa di apparentemente normale (come la società britannica in cui è ambientato) possa nascondere qualcosa di estremo, bizzarro e innaturale. “As queer as a clockwork orange” come dice il titolo, preso da una frase tipica dello slang dell’East End di Londra, “Strano come un’arancia meccanica”.

Arancia Meccanica viene candidato a quattro Oscar nel 1972 e due Golden Globes, vince un premio al festival di Venezia, viene elogiato da due maestri del cinema come Federico Fellini e Akira Kurosawa ed esaltato da una parte della critica per aver creato il concetto di “violenza estetizzante” (mentre altri critici lo definiscono “nauseabondo”), diventando uno dei film con il più forte impatto culturale nella storia del cinema. E’ anche uno dei film che ha avuito

In Inghilterra viene subito vietato ai minori, Kubrick taglia alcune scene violente per ottenere la certificazione Rated R in America (minori di 17 anni solo se accompagnati), chiarisce la sua visione dicendo che l’esibizione della violenza non è altro che una critica delle strutture sociali esistenti, ma lo scandalo e la polemica non si fermano. Stanley Kubrick viene attaccato duramente dai media, si ritrova coinvolto in alcuni casi giudiziari in cui viene data la responsabilità al film per crimini commessi in quel periodo in Inghilterra, e nel 1973 decide di ritirarlo dalle sale inglesi (in Sudafrica e Brasile viene proibito). Solo dopo la sua morte nel 1999 il film torna nei cinema in Inghilterra e nel 2020 viene scelto addirittura dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per essere inserito nel National Film Registry dei film con più rilevanza culturale: Arancia Meccanica rimane nella storia come il capolavoro più elogiato e allo stesso tempo censurato di sempre.