Iron Maiden: Bruce Dickinson racconta di quella volta che (quasi) arrivò a fare a pugni con Steve Harris

Bruce Dickinson ha rivelato di essere quasi arrivato alle mani con il suo compagno di band Steve Harris, bassista degli Iron Maiden, subito dopo essere entrato a far parte del gruppo.

La voce dei Maiden, attualmente in tour con il suo show di monologhi, si trovava alla House Of Blues di Las Vegas, quando un fan gli ha chiesto: “Hai mai fatto a botte con qualcuno della band?”, La risposta del cantante ha fatto subito ridere il pubblico: “Beh, quasi!”.

“Quando sono entrato nella band ero un personaggio molto diverso rispetto a chi c’era prima di me [Paul Di’anno ndr] – ha continuato Dickinson – Appena arrivato ho subito messo in chiaro ‘So di essere quello nuovo, ma ecco il patto: quando mi esibisco, di solito sto in mezzo al palco, davanti, canto un po’ e poi mi sposto… voi potete mettervi dove vi pare, ma io, quando canto, voglio stare nel mezzo”.

Dopo di che il rocker inglese ha raccontato l’aneddoto che lo vede protagonista, insieme a Harris, durante uno dei primi live: “Ho monitor davanti a me e sto cantando, quando all'improvviso questo maniaco si avvicina e se ne va [nel frattempo Dickinson ha mimato Harris che mette il suo piede sul monitor ndr]. Vaffanculo! Poi sono arrivati i roadie e hanno spostato i miei monitor di lato. Erano davvero degli stronzi sfacciati. Quindi me li rimisi a posto. E andammo avanti per un po'. Alla fine mi ritrovai con in mano un'asta per microfono molto lunga... avrebbe potuto diventare una vera e propria trincea anti-bassisti! Ma lui mi spingeva: ho ancora dei bozzi sui denti, segni e graffi per tutte le volte che mi ha fatto sbattere il fottuto microfono sui denti. Quindi insomma, arrivammo quasi a metterci le mani addosso. Ma alla fine arrivammo a un compromesso: io canto ancora in mezzo al palco, ma ora è due volte più grande!”.

Per dimostrare di non avere più nessun attrito con il compagno di band, Dickinson ha partecipato al coro spontaneo nato tra il pubblico, per augurare buon compleanno a Harris, che compie gli anni il 12 marzo, proprio il giorno dello show a Las Vegas di Dickinson.

Guarda il video: