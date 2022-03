I The Cure in aiuto dei profughi ucraini: i proventi della vendita delle t-shirt all'Agenzia ONU per i rifugiati

I The Cure hanno realizzato e messo in vendita una speciale maglietta per raccogliere fondi da destinare ai profughi e ai rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina.

Le magliette, con stampato il logo della band giallo e blu, possono essere acquistate per 20 sterline e i proventi andranno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l'agenzia ONU incaricata di aiutare e proteggere i rifugiati.

WE HAVE JUST ADDED A BLUE/YELLOW LOGO T-SHIRT TO OUR OFFICIAL STORES - ALL PROFITS WILL BE DONATED TO UNHCR @Refugees - PRE-ORDER AT https://t.co/JPIxEAlwXE pic.twitter.com/mgKTl9qZ4D — The Cure (@thecure) March 15, 2022

La band di Robert Smith è solo una delle tante grandi band e personalità che si sono attivamente mosse per aiutare la popolazione Ucraina. La scorsa settimana l'attore Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari alle forze ucraine, i Massive Attack hanno annunciato l'intenzione di vendere nuove opere d'arte per aiutare le vittime del conflitto, mentre Bob Geldof, Chrissie Hynde e tanti altri grandi rocker hanno suonato al concerto di raccolta fondi "Night For Ukraine" che si è svolto mercoledì 9 marzo.