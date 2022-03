E' morto l'attore William Hurt. Aveva 71 anni

L'attore William Hurt è morto a 71 anni per cause naturali. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da una dichiarazione resa dalla famiglia dell'attore. "E' con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo compleanno. E' morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento".

Fra le tante performance memorabili in carriera, anche quelle in "Brivido Caldo" a fianco di Kathleen Turner, nel thriller "Gorky park" e nel cult corale "Il Grande freddo". Fra i film da ricordare nella carriera di Hurt anche Fino alla fine del mondo di Wim Wenders e Into The Wild di Sean Penn.

FILMOGRAFIA

Stati di allucinazione (Altered States), regia di Ken Russell (1980)

Uno scomodo testimone (Eyewitness), regia di Peter Yates (1981)

Brivido caldo (Body Heat), regia di Lawrence Kasdan (1981)

Il grande freddo (The Big Chill), regia di Lawrence Kasdan (1983)

Gorky Park, regia di Michael Apted (1983)

Il bacio della donna ragno (Kiss of the Spider Woman), regia di Héctor Babenco (1985)

Figli di un dio minore (Children of a Lesser God), regia di Randa Haines (1986)

Dentro la notizia - Broadcast News (Broadcast News), regia di James L. Brooks (1987)

Il grande odio (A Time of Destiny), regia di Gregory Nava (1988)

Turista per caso (The Accidental Tourist), regia di Lawrence Kasdan (1988)

Ti amerò... fino ad ammazzarti (I Love You to Death), regia di Lawrence Kasdan (1990)

Alice, regia di Woody Allen (1990)

Un medico, un uomo (The Doctor), regia di Randa Haines (1991)

Fino alla fine del mondo (Bis ans Ende der Welt), regia di Wim Wenders (1991)

La peste, regia di Luis Puenzo (1992)

Mister Wonderful, regia di Anthony Minghella (1993)

Il verdetto della paura (Trial by Jury), regia di Heywood Gould (1994)

Un padre in prestito (Second Best), regia di Chris Menges (1994)

Smoke, regia di Wayne Wang (1995)

Confidenze a uno sconosciuto (Ispoved neznakomtsu), regia di Georges Bardawil (1995)

Jane Eyre, regia di Franco Zeffirelli (1996)

Un divano a New York (Un divan à New York), regia di Chantal Akerman (1996)

Michael, regia di Nora Ephron (1996)

Prove d'accusa (Loved), regia di Erin Dignam (1997)

Dark City, regia di Alex Proyas (1998)

La proposta (The Proposition), regia di Lesli Linka Glatter (1998)

Lost in Space - Perduti nello spazio, regia di Stephen Hopkins (1998)

La voce dell'amore (One True Thing), regia di Carl Franklin (1998)

Il mistero del quarto piano (The 4th Floor), regia di Josh Klausner (1999)

Sporco segreto (The Big Brass Ring), regia di George Hickenlooper (1999)

Sunshine, regia di István Szabó (1999)

Do Not Disturb - Non disturbare (Do Not Disturb), regia di Dick Maas (1999)

The Simian Line, regia di Linda Yellen (2000)

L'esecutore (Contaminated Man), regia di Anthony Hickox (2000)

A.I. - Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence: AI), regia di Steven Spielberg (2001)

Due cuori e una cucina (Rare Birds), regia di Sturla Gunnarsson (2001)

Ipotesi di reato (Changing Lanes), regia di Roger Michell (2002)

Au plus près du paradis, regia di Tonie Marshall (2002)

Tuck Everlasting - Vivere per sempre (Tuck Everlasting), regia di Jay Russell (2002)

The Blue Butterfly, regia di Léa Pool (2004)

The Village, regia di M. Night Shyamalan (2004)

The King, regia di James Marsh (2005)

A History of Violence, regia di David Cronenberg (2005)

Neverwas - La favola che non c'è (Neverwas), regia di Joshua Michael Stern (2005)

Syriana, regia di Stephen Gaghan (2005)

Beautiful Ohio, regia di Chad Lowe (2006)

The Good Shepherd - L'ombra del potere (The Good Shepherd), regia di Robert De Niro (2006)

Mr. Brooks, regia di Bruce A. Evans (2007)

Into the Wild - Nelle terre selvagge (Into the Wild), regia di Sean Penn (2007)

Noise, regia di Henry Bean (2007)

The Yellow Handkerchief, regia di Udayan Prasad (2008)

Prospettive di un delitto (Vantage Point), regia di Pete Travis (2008)

L'incredibile Hulk (The Incredible Hulk), regia di Louis Leterrier (2008)

Endgame, regia di Pete Travis (2009)

La contessa (The Countess), regia di Julie Delpy (2009)

Il fiume delle verità (The River Why), regia di Matthew Leutwyler (2010)

Robin Hood, regia di Ridley Scott (2010)

Late Bloomers, regia di Julie Gavras (2011)

Too Big to Fail - Il crollo dei giganti, regia di Curtis Hanson (2011)

J'enrage de son absence, regia di Sandrine Bonnaire (2012)

The Host, regia di Andrew Niccol (2013)

La scomparsa di Eleanor Rigby (The Disappearance of Eleanor Rigby), regia di Ned Benson (2013)

Storia d'inverno (Winter's Tale), regia di Akiva Goldsman (2014)

Race - Il colore della vittoria (Race), regia di Stephen Hopkins (2016)

Captain America: Civil War, regia di Anthony e Joe Russo (2016)

Il duello - By Way of Helena (The Duel), regia di Kieran Darcy-Smith (2016)

Avengers: Infinity War, regia di Anthony e Joe Russo (2018)

Una stagione da ricordare (The Miracle Season), regia di Sean McNamara (2018)

Avengers: Endgame, regia di Anthony e Joe Russo (2019) - cameo

Era mio figlio (The Last Full Measure), regia di Todd Robinson (2020)

Black Widow, regia di Cate Shortland (2021)