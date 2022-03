System Of A Down, quella volta che John Dolmayan acquistò la prima copia di Superman del '38 per 320.000 dollari

Il 13 marzo 2009, partecipando ad un'asta su internet John Dolmayan acquistò una rarissima copia del primo numero di Superman: per portarsi a casa l'ambito fumetto il batterista dei System Of A Down spese 317.200 dollari. Il precedente proprietario l'aveva comprata di seconda mano per meno di un dollaro!

La cifra sborsata dal rocker ha rappresentato all'epoca uno dei prezzi più alti mai pagati per un fumetto. Il fumetto venne stampato nel 1938 come primo volume della serie Action Comics in cui, sulla copertina, compare Superman che solleva un'auto.

Dolmayan, che è anche un collezionista e rivenditore di fumetti rari, dichiarò all'epoca di aver acquisito il fumetto di Superman per conto di un cliente rifiutandosi di rivelarne l'identità.

"Questo è uno dei migliori fumetti che si possa collezionare. È considerato il Santo Graal dei fumetti" dichiarò all'epoca il batterista dei System of A Down. Al momento esistono circa 100 copie del primo volume di Action Comics e molto raramente finiscono sul mercato.

Secondo la casa di aste online il precedente proprietario del fumetto l'aveva acquistato in un negozio dell'usato nei primi anni '50 quando aveva 9 anni... pagandolo 39 centesimi.