È uscito il trailer di Metal Lord, il film musicale prodotto da Tom Morello. Guarda il video

Il titolo è epico, Metal Lords, e le menti creative dietro al progetto hanno scatenato l’entusiasmo dei fan.

Metal Lord sarà un film sull’eterno potere dell’heavy metal prodotto da Tom Morello dei Rage Against the Machine e scritto dagli sceneggiatori de Il Trono di Spade, David Benoiff e D.B. Weiss.

Il lungometraggio uscirà il prossimo 8 aprile. Guarda il trailer:

Il film racconta le avventure di due ragazzini che sognano di formare una band heavy metal anche se sono gli unici nella loro scuola ad amare questo genere musicale. Una storia che ricorda molto quella di Tom Morello, cresciuto in una famiglia multirazziale e impegnata (il padre era delegato del Kenya alle Nazioni Unite, la madre un’insegnante di origine italiana), appassionato di metal e capace di unire la carriera da fenomeno della chitarra con quella accademica: «Ero l’unico metallaro nei corridoi del mio liceo, e poi sono stato l’unico nero nelle aule dell’università di Harvard» ha raccontato.

Tom Morello ha sempre avuto la passione per il mondo fantasy. Si dice che abbia conosciuto Beinoff e Weiss durante una partita di Dungeons & Dragons a casa dell’attore Joe Manganello e nel 2019 ha anche registrato per la Fender un video cliccatissimo su YouTube in cui suona la colonna sonora de Il Trono di Spade insieme al compositore Ramin Djawadi, a Dan Weiss (che è un ottimo chitarrista) e a Scott Ian degli Anthrax, Brad Paisley e Nuno Bettencourt degli Extreme.