Bruce Dickinson spoilerò il nuovo album lasciando accesa la radio dell'aereo: "Si misero a urlare dalla torre di controllo"

Il cantante degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha raccontato un episodio esilarante sulla sua seconda carriera come pilota di aerei, che lo ha portato a pilotare non solo il Flight 606 che ha portato in giro per il mondo lui stesso e i membri degli Iron Maiden la crew, le attrezzature e le scenografie del palco e il mostro Eddie simbolo della band ma anche a mettersi dietro ai comandi di voli di linea europei.

Bruce Dickinson è andato alla prima fiera dell’aviazione a cinque anni con suo padre ingegnere e suo zio che lavora per la Royal Air Force, ha preso la licenza di pilota nel 1991 e ha accumulato sufficiente esperienza per trasportare passeggeri a bordo di alcune compagnie di voli charter come la British World Airlines. Un giorno del 2003, come ha raccontato in uno degli spettacoli teatrali spoken word con cui sta girando gli Stati Uniti per parlare della sua vita, della sua carriera musicale e incontrare i fan: «Ero su un aereo vuoto di ritorno da una località di vacanza in Egitto e stavamo sorvolando l’Italia. Non c’erano passeggeri, solo il personale di volo e i piloti. Il mio secondo era un appassionato di rock e abbiamo iniziato a parlare degli AC/DC e di una band che piaceva a tutti e due, gli Airbourne».

Il co-pilota aveva una lettore di CD portatile, e ad un certo punto Bruce Dickinson si accorge di avere con sé una copia dell’album che gli Iron Maiden hanno appena finito di registrare ma non hanno ancora pubblicato, Dance of the Death: «Ho chiamato la crew e ho detto: “Hey qualcuno vuole ascoltare gli Iron Maiden? Ho messo il microfono vicino al lettore Cd e ho sparato Rainmaker a tutto volume in cabina per quattro minuti. Poi mi sono reso conto di aver lasciato accesa la radio dell’aereo» ha raccontato Bruce Dickinson, «Dalla torre di controllo sentivo solo gridare: chi sta trasmettendo musica sulle frequenze di volo? Che compagnia aerea siete?». La cosa importante, ha detto il cantante degli Iron Maiden, è che nessuno lo ha riconosciuto: «L’album non era ancora uscito».