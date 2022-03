Liam Gallagher, Dave Grohl sul rocker di Manchester: "È fantastico. È una delle ultime vere rockstar rimaste"

La collaborazione tra Dave Grohl e Liam Gallagher da cui è nato il singolo Everything's Electric, primo estratto dal nuovo album solista di Liam, C'Mon You Know in uscita il 27 maggio è nata per una sorta di attrazione naturale tra due personaggi che sentono di dover rappresentare qualcosa nella musica di oggi.

Il leader dei Foo Fighters si è dato da anni una missione, quella di portare avanti il suono e lo spirito del rock'n'roll in ogni sua espressione, per farlo arrivare alle nuove generazione con la stessa autenticità e impatto che ha spinto lui stesso a diventare musicista rock quando era un ragazzino punk di Washington D.C.

"Il rock non è più il genere musicale più importante a livello commerciale?" ha detto Dave Grohl, "Meglio, se torna ad essere un fenomeno underground, ritroverà la sua forza creativa".

Liam Gallagher ha fatto della fedeltà assoluta ad uno stile la sua caratteristica: non cambia modo di cantare, non sperimenta con i suoni, non smette di seguire il suo punto di riferimento definitivo, John Lennon, e quando suona dal vivo lo fa con un cartello piazzato al centro del palco, con una scritta ben visibile: Rock'n'Roll.

Dave Grohl ha detto di Liam Gallagher: "È un cantante fantastico, con lui è come mettere una moneta dentro un jukebox. E' anche una delle ultime rockstar rimaste".

Dave Grohl ha scritto Everything's Electric insieme al produttore Greg Kurstin ed è anche tornato a suonare la batteria: "Avevano bisogno di un ritmo di batteria simile a quello di Sabotage dei Beastie Boys e io l'ho fatto" ha detto citando il clamoroso singolo punk rock del trio rap di New York del 1994, "Ho fatto quello che dovevo fare e il singolo è diventato grandioso. Mi piace un sacco, è una bomba".

Liam Gallagher ha rivelato che da quando è iniziata l'amicizia e la collaborazione con i Foo Fighters, Taylor Hawkins gli manda un pezzo praticamente ogni settimana ("Sono tutti un po' strani, a volte vorrei rispondergli: amico, non hai bisogno di me" ha detto in un'intervista) mentre Everything's Electric è il primo e unico pezzo che gli ha mandato Dave Grohl: "Era perfetto, rock'n'roll dritto in faccia" ha detto.

Per promuovere l'album C'Mon You Know, l'estate prossima Liam Gallagher farà il tour solista più importante della sua carriera: inizia il 1 giugno nello stadio della sua squadra, il Manchester City e si chiude a Belfast e Glasgow il 24 e 26 giugno, dopo due date sold out a Knebworth Park il 3 e 4 giugno nello stesso luogo del trionfo degli Oasis nel 1966. "Our Kid", il ragazzo della periferia di Manchester diventato l'ultima rockstar non vede l'ora di mostrare ai centomila di Knebworth il suo cartello con scritto Rock'n'Roll. E al suo fianco, Dave Grohl è pronto a portare avanti la sua missione.