Courtney Love ricorda Mark Lanegan con un messaggio polemico: “Eri un amico per me e Kurt – anche se dal tuo libro non sembra così”

Courtney Love ha pubblicato, su Instagram e Facebook, un post commemorativo per Mark Lanegan, scomparso lo scorso 22 febbraio.

La rocker, che era legata all’ex Screaming Trees da un’amicizia segnata da profondi alti e bassi, ha postato una foto di Lanegan e Cobain, accompagnata da parole piuttosto forti, che oscillano tra il tributo e l’accusa.

Il post è stato rimosso poi da Instagram e sostituito con una foto della stessa Love con Lanegan e le parole “Fai un bel viaggio”. Ad ora, rimane invece su Facebook.

“RIP Mark. Eri un buon amico per me e Kurt - anche se dal tuo libro non sembra così - sono ancora sconcertata e così triste. Ma sospiro. ‘Forze del mercato del sessismo’. È quello che è.”

Love fa riferimento al libro di memorie di Lanegan, Sing Backwards and Weep: A Memoir, per poi lanciarsi in un’invettiva contro le autobiografie e le menzogne in esse contenute, in particolare quella di Anthony Kiedis, annunciando poi di aver quasi terminato la sua, che finalmente racconterà la verità: “Nel libro Scar Tissue di Anthony Kiedis, nonostante fossimo amici e passassimo molto tempo insieme e anche a letto, per anni, prima che poi io pregassi Kurt di non cacciare i Red Hot Chili Peppers via dal Cow durante l’ultimo dell’anno del ’92 […] in Scar Tissue io appaio al braccio di Kurt, piagnucolante? È tutto un prodotto delle forze sessiste! Voi fottuti stupidi con i vostri libri del cazzo! Ora sto finendo il mio di libro, quindi sarete crivellati da lampi di brutali verità e ricordi”.

Il post continua con la rivendicazione, da parte della voce delle Hole, di alcuni gesti di aiuto nei confronti di Lanegan, come prestiti di soldi, pagamenti di rehab, vicinanza nei periodi di sobrietà… gesti, questi, secondo Love, per il quale non avrebbe mai ricevuto neanche un grazie.

“Rest in power”, riposa in forze, si conclude poi così il lungo flusso di coscienza.