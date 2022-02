I Green Day cancellano il concerto in Russia: "Questo non è il momento di un concerto rock in uno stadio"

I Green Day hanno cancellato il loro concerto previsto per il prossimo 29 maggio allo Spartak Stadium di Mosca a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

La band di Billie Joe Armstrong ha annunciato la cancellazione dello show attraverso un messaggio pubblicato nelle storie del loro profilo Instagram ufficiale: "Con il cuore pesante, e alla luce dei recenti eventi, riteniamo che sia necessario cancellare il nostro prossimo concerto allo Spartak Stadium di Mosca".

"Siamo consapevoli che questo non è il momento degli spettacoli rock da stadio, riguarda qualcosa di molto più grande" ha dichiarato la band di Billie Joe Armstrong, "ma sappiamo anche che il rock and roll è per sempre e siamo fiduciosi che ci sarà un momento e un luogo in cui poter tornare in futuro. [...] Rimanete al sicuro".

Anche la European Broadcasting Union ha bandito la Russia dall'Eurovision Song Contest di quest'anno, la competizione musicale televisiva internazionale annuale più longeva al mondo.