Foo Fighters, anche Steve Vai nel nuovo film horror Studio 666. Ecco in che modo

Studio 666 è il film comedy horror realizzato dai Foo Fighters in cui mettono in scena, nel loro stile comico demenziale, le fasi di registrazione del decimo album in una casa infestata da spettri e presenze.

All'interno del film non mancano le soprese e le partecipazioni speciali di amici della band e grandi musicisti: da Will Forte (Saturday Night Live) a Whitney Cummings alla giovanissima Jenny Ortega oltre ai leggendari Lionel Richie e Kerry King degli Slayer che nel film interpreterà presumibilmente il tecnico della band.

Oltre al chitarrista degli Slayer un'altra leggenda della sei corde avrà un ruolo molto "particolare" nella pellicola realizzata dalla band di Dave Grohl: Steve Vai. Il leggendario chitarrista ha recentemente rivelato di avere una parte nel film, ma che molti fan potrebbero non cogliere: le mani di Vai appaiono durante una scena in cui sta distruggendo una chitarra.

“Ho assistito alla prima del nuovo film dei Foo Fighters Studio 666. Che spasso! Il film è appena fuori dalle categorie cruento e divertente. I nostri Foos si trovano in una casa infestata in cui Dave viene posseduto e inizia a fare cose strane" ha spiegato il chitarrista, “c'è questa scena in cui Dave sta cercando di spiegare alla band cosa voleva che suonassero, ma è mezzo fuori di testa e inizia a piangere. In realtà non è Dave che fa a pezzi la chitarra, io vivo a 3 minuti a piedi da dove stavano girando, Dave mi ha chiamato e mi ha chiesto se potevano spararmi alle mani e farle a brandelli per quella la scena. È stata una gloriosa esplosione di "piacere demoniaco" e quando l'ho visto al cinema ho dovuto girarmi ridendo ad alta voce".

In precedenza Steve è apparso nel film Bill And Ted’s Bogus Journey (suonando le parti di chitarra nei panni dei personaggi del film) e nel film Crossroads del 1986

Studio 666 vedrà i Foo Fighters alle prese con forze soprannaturali all'interno di una villa di Encino, il luogo in cui la band ha registrato il decimo album in studio, Medicine At Midnight. Nel frattempo, alcuni strani avvenimenti legati misteriosamente agli ex inquilini della casa studio - una finta band chiamata Dream Window - finiscono per minacciare sia il completamento del disco che le vite stesse di Grohl e soci.

Riguardo alla realizzazione della pellicola, il frontman ha dichiarato al magazine MOJO: "Non esiste nessun'altra band così stupida da farlo. È assolutamente folle. Un paio di scene sono così fottutamente epiche. E quando penserai che non potremmo inventare niente di più ridicolo... Ti lascerà davvero a bocca aperta".

Il film, distribuito da Open Road Films, vedrà la band di Dave Grohl alle prese con le registrazioni di Medicine At Midnight, il loro ultimo album, realizzato in una villa di Encino, in California. Una volta all'interno, tuttavia, i Foo Fighters si troveranno a combattere forze soprannaturali che cercheranno di far deragliare ogni tentativo di registrazione del disco, oltre a minacciare la vita stessa dei membri della band.



"Dopo decenni di video musicali ridicoli e numerosi documentari musicali, era finalmente giunto il momento di raggiungere il livello successivo", ha dichiarato Dave Grohl in un comunicato stampa. "Come la maggior parte delle cose che riguardano i Foo Fighters, Studio 666 è iniziato con un'idea assurda che si è evoluta in qualcosa di più grande di quanto avessimo mai immaginato possibile".

Basato su una storia ideata da Grohl e su una sceneggiatura scritta da Jeff Buhler e Rebecca Hughes, il film è stato girato in segreto nel corso degli ultimi due anni.

"È stato girato nella stessa casa in cui abbiamo registrato il nostro ultimo album Medicine at Midnight (ve l'avevo detto che il posto era infestato!), volevamo catturare la magia classica che hanno tutti i nostri film rock and roll preferiti, ma con una cosa diversa: una comicità che spacca", ha continuato il leader della band, "Ora, con l'aiuto di Tom Ortenberg e del team di Open Road Films, possiamo finalmente far uscire questo gatto dalla borsa dopo aver mantenuto il nostro segreto custodito al meglio per due anni. Preparatevi a ridere, urlare e fare headbanging dentro i vostri pop corn, lo Studio 666 vi fotterà”.