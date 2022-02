Dave Grohl ha ricordato Mark Lanegan e il loro primo incontro: "la prima cosa che mi disse fu 'chi ca**zo sei'?"

Dave Grohl ha reso omaggio a Mark Lanegan, il grande frontman degli Screaming Trees morto improvvisamente a soli 57 anni. Il frontman dei Foo Fighters ha lavorato con Lanegan all'interno dei Queens of the Stone Age, quando entrambi erano nella formazione durante il periodo della registrazione e del tour dell'album del 2002 A Song For The Dead.

"Se conoscete qualcosa della sua storia, o se avete letto uno dei suoi libri, capirete perché ha cantato quello che ha fatto e perché l'ha cantato in quel modo. Non c'era nessuno come lui. A Seattle era molto amato".

Grohl ha ricordato il suo primo incontro con il frontman degli Screaming Trees, sostenendo quanto fosse burbero il modo in cui era solito salutarlo: "Quando sono entrato nei Nirvana vivevo con Kurt nel nostro minuscolo appartamento. Un fine settimana mi disse: 'Ehi, andrò a Seattle per il fine settimana e uscirò con un amico, vuoi venire?'. Siamo andati a stare da un suo amico di nome Dylan e poi andammo a vedere uno show. Svenni sul divano e quando aprii gli occhi la mattina seguente Mark Lanegan era seduto su una sedia proprio di fronte a me. Le sue prime parole per me sono state: 'Chi cazzo sei?'"

"Avevo appena ascoltato il suo primo album da solista" ha continuato Grohl "ed era un fottuto capolavoro. È uno dei miei dischi più influenti. Non lo conoscevo come il cantante degli Screaming Trees, lo conoscevo solo come se stesso. È una cosa straziante".