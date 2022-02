Slash: "Ho più di 400 chitarre, ma la mia preferita è la copia di una Les Paul del '59. La uso da Appetite"

Nella storia del rock le relazione dei grandi chitarristi con i loro strumenti rappresenta sempre qualcosa di unico e ricco di aneddoti. Ma l'affetto che Slash prova per la Les Paul è molto speciale. Nel corso degli anni sono uscite moltissime linee curate direttamente dal chitarrista dei Guns N' Roses, diventando Global Brand Ambassador per Gibson.

Tra tutte le chitarre di Slash (ha dichiarato di averne più di 400) esiste una particolarissima versione della Les Paul per lui fondamentale... e non si tratta nemmeno una Gibson! È la copia dei una Les Paul del '59 realizzata dal leggendario Kris Derrig, storico liutaio e costruttore di chitarre di Greenfield scomparso nel 1987. “È la mia chitarra preferita quando devo registrare in studio ed è la stessa che uso dal 1987" ha raccontato Slash "è una replica di una Gibson Les Paul del 1959 ed è stata realizzata a mano dal compianto e grande costruttore di chitarre Kris Derrig".

"Ho registrato Appetite For Destruction con quella chitarra" ha aggiunto il nostro rock Ambassador "e da allora ho realizzato praticamente tutti i dischi. Ha un timbro e una personalità unici".