Foo Fighters: il regista e compositore John Carpenter ha scritto il tema per la colonna sonora di Studio 666

Il regista, sceneggiatore e compositore John Carpenter farà un cameo in Studio 666, il film horror che vede protagonisti i Foo Fighters, nelle sale cinematografiche inglesi dal 25 febbraio.

Lo ha raccontato Dave Grohl in una recente intervista, rivelando che Carpenter ha anche scritto il tema principale della soundtrack. La leggenda del cinema, famoso per film come Halloween (1978), 1997: Fuga da New York (1981) e La Cosa (1982), è stato agganciato dal frontman tramite mail, ed ha risposto entusiasta. Il tramite fra i due sarebbe stato niente di meno che Daniel Davies, figlio di Dave Davies, il chitarrista dei Kinks, figlioccio dello stesso Carpenter che lo ha in parte cresciuto.

“Oh, mio Dio, è pazzesco – ha raccontato il nostro Rock Ambassador – me l’ero quasi dimenticato. In sostanza, il ragazzo che si occupa delle nostre luci, Dan [Hadley], è andato in tour con John Carpenter, e anche Daniel Davies, il figlio di Dave Davies dei Kinks, è nella band di John. E John lo ha cresciuto. Quindi Dan ha detto: 'Sai una cosa? Dovresti inviare una mail a John Carpenter e vedere se farà un cameo'. Io però mi sono detto 'Non c'è modo che John Carpenter possa fare un cameo in questo film'” Sta di fatto che Grohl non si è perso d’animo e ha contatto il regista horror, con la sua consueta modestia: “Ciao, mi chiamo Dave. Sono in una band chiamata Foo Fighters e stiamo facendo un film horror. Ci piacerebbe che tu facessi un cameo”. A quel punto, era fatta, come confermato dallo stesso cantante: “John Carpenter mi risponde via e-mail e dice: 'Ciao Dave, hai portato la band di mio figlio [Daniel] in tour con te 15 anni fa e li hai trattati davvero bene. Quindi non solo sarò nel tuo film, scriverò anche il tema portante’”.