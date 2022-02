Liam Gallagher vorrebbe diventare Sir: "Mi piace la Regina. Per me è come se fosse una piccola Jedi"

Liam Gallagher ha espresso tutta la sua ammirazione per la Regina Elisabetta, descrivendola come una sorta di "piccola Jedi".

Durante un'intervista rilasciata al magazine NME il rocker di Manchester ha parlato delle onorificenze che la sovrana rilascerà nel corso del 2022, lamentandosi di non essere stato inserito nella lista: "cos'altro dovrei fare per ottenere il titolo di Sir?".

Liam, con il suo solito stile pungente e inequivocabile, ha poi aggiunto: "Ci sarà là qualche str**zo che avrà detto 'Chi si crede di essere quella piccola me**a trasandata di Manchester, pensa davvero che la Regina lo nominerà?' "A meno che non l'abbiano consegnata alla mia fot**ta porta attraverso la cassetta delle lettere, come dovrebbe fare la fot**ta Royal Mail... di certo non sarà io ad andare là per inchinarmi di fronte a loro".

In conclusione Liam ha dato il suoi giudizio sulla Regina Elisabetta II: "Non è che io sia contro i reali, mi piace la Regina. Per me è come se fosse una piccola Jedi. Lei è a posto".