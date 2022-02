Pam & Tommy, da Ozzy e le formiche alla rissa al Viper Room: tutti i riferimenti alla scena rock '80 e '90

La serie Pam & Tommy sta avendo un enorme successo non solo per l’incredibile storia che racconta, quello dell’amore rock’n’roll travolgente e trasgressivo tra Tommy Lee, batterista dei Motley Crue e uno dei sex symbol definitivi degli anni 90, la bagnina di Baywatch Pamela Anderson e lo scandalo del loro sextape rubato e finito in rete dove è stato visto da tutto il mondo, ma anche per la ricostruzione perfetta dell’immagine, del look e dei personaggi della scena rock di Hollywood dei primi anni 90.

La somiglianza dei due attori Sebastian Stan e Lily James con Tommy Lee e Pamela Anderson è impressionante, ma nella serie ci sono molti riferimenti a persone, luoghi ed eventi realmente accaduti in quegli anni che stanno appassionando tutti i fan del metal e dell’hard rock.

Oltre ai due personaggi misteriosi, Zakk e Ace, membri di una band rap metal che rappresentano tutti i musicisti, le star, i balordi e i collaboratori che frequentavano la villa di Tommy Lee a Malibu, il team di creatori della serie guidato da Robert Siegel (che si è basato su un famoso articolo di Amanda Chicago Lewis pubblicato su Rolling Stone nel 2014) ha riempito le scene di indizi.

Eccone alcuni:

Ozzy sniffa le formiche

Durante il primo incontro in un club di Hollywood in cui scatta un’attrazione irresistibile (Pamela Anderson sposa Tommy Lee il 19 febbraio 1995 solo quattro giorno averlo conosciuto), il batterista dei Motley Crue racconta a Pamela uno degli aneddoti più assurdi nella vita folle di Ozzy Osbourne. Una scena che stata ricostruita anche nel biopic The Dirt, ma che secondo il chitarrista e amico dei Ozzy, Jake E. Lee, forse non è mai avvenuta

Tower Records

In una scena in cui Rand Gauthier, l’elettricista che ha aperto la cassaforte nascosta nel garage di Tommy Lee e ha rubato il sextapa, incontra qualcuno in un parcheggio per venderlo si vede sullo sfondo il leggendario negozio di dischi Tower Records di Los Angeles, un’istituzione della musica che ha chiuso per bancarotta nel 2006 (ma è ritornato ultimamente per la vendita online). Sullo sfondo si intravedono anche i poster delle star del decennio: Madonna, Mariah Carey, Nirvana, Spice Girls, N.W.A e persino Shania Twain

L'ascesa del grunge

Anche i programmi televisivi sono stati ricostruiti perfettamente: nel terzo episodio, Tommy Lee è a casa e sta guardando la televisione sintonizzata sul canale musicale VH1. Va in onda una puntata di Behind the Music dedicata ai Motley Crue, che si chiude con questa notizia: «Ultimamente una nuova band grunge, i Nirvana, sta spazzando via l’hair metal dal Sunset Strip e dalle classifiche americane»

Cathouse Hollywood

Nella scena in cui Tommy Lee e Pamela Anderson corrono all’ospedale alla fine del quarto episodio (quando il sextape comincia a circolare sul web, ma la polizia di Los Angeles dice al batterista dei Motley Crue che il furto in casa sua non è nelle sue priorità (e Lee pensa a come risolvere il problema a modo suo, creando ancora più problemi) Sebastian Stan indossa una maglietta con il logo del Cathouse di Hollywood, storico club di Riki Rachtman, personaggio televisivo e conduttore del programma metal di MTV, Headbanger’s Ball.

La lista dei nemici di Tommy Lee

Dopo aver visto i tecnici della crew di Baywatch guardare e scambiarsi il suo video, Pamela Anderson convince Tommy Lee ad assumere un investigatore privato, Anthony Pellicano. La prima domanda di Pellicano a Tommy Lee è se c’è qualcuno che ce l’ha con lui. La lista del batterista dei Motley Crue è lunghissima: Axl Rose dei Guns N' Roses, Bret Michaels dei Poison, Gene Simmons dei Kiss, Richie Sambora dei Bon Jovi

Motley Crue

Nel quarto episodio, Tommy riunisce i Motley Crue per annunciare che lui e Pamela stanno aspettando un figlio (ne avranno due, Brandon Thomas nato nel 1996 e Dylan Jagger nato nel 1997). E quando sente il primo battito del cuore nell’ecografia, Tommy cita il brano Kickstart My Heart dal quinto album della band, Dr. Feelgood del 1989.

La rissa al Viper Room

Uno dei momenti fondamentali nella vita al limite di Tommy Lee. La sua popolarità sta per svanire mentre quella di Pamela continua a crescere, i Motley Crue non sono più la band più importante di Los Angeles (la loro etichetta ha dato il loro studio di registrazione ad una band emergente, i Third Eye Blind) il grunge ha cambiato il suono del decennio e l’agente di Pamela lancia un avvertimento: «Tuo marito sta danneggiando la tua carriera». La situazione esplode al Viper Room, il locale delle rockstar di Johnny Depp: Tommy Lee aggredisce un gruppo di fan che gli dicono che il sextape con Pamela è la cosa migliore che abbia fatto dai tempi di Girls Girls Girls dei Motley Crue