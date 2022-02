Fender, incendio nella fabbrica messicana dell'azienda. Sconosciuta l'entità dei danni

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Ensenada.net la fabbrica messicana della Fender è stata colpita da un incendio lo scorso mercoledì. Come riporta il sito l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 6:30 in uno dei magazzini della fabbrica. Finora non sono stati segnalati feriti, tuttavia decine di operai hanno dovuto abbandonare la fabbrica chiamando i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Grazie al sistema antincendio del secondo piano del magazzino l'incendio non si è propagato agli stabilimenti vicini all'azienda. Secondo i racconti dei testimoni i vigili del fuoco hanno impiegato solo "pochi minuti" per estinguere completamente l'incendio. Il livello dei danni alla proprietà però rimane ancora poco chiaro, così come i danni alla linea di produzione.

All'interno della fabbrica di Ensenada la Feder produce i modelli Player, Player Plus e Vintera, oltre alle linee economiche di modelli più celebri. Recentemente all'interno dell'azienda è iniziata la produzione anche della Acoustasonic Player Telecaster, l'ultimo modello annunciato dalla celebre casa fondata dal grande Leo Fender nel 1946.