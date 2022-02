Foo Fighters, Vin Diesel ha rifiutato un ruolo nel film horror Studio 666

Il prossimo25 febbraio uscirà nelle sale cinematografiche americane Studio 666, la commedia horror dei Foo Fighters, che racconta la storia di una casa posseduta, in cui la band si ritrova a dover affrontare varie vicissitudini spaventose. Il tutto in pieno stile Foo Fighters, ironico e dissacrante.

La pellicola, oltre a Grohl e soci, vede la partecipazione di vari personaggi come Lionel Richie, Whitney Cummings, Jeff Garlin e anche Kerry King degli Slayer.

Chi, invece, non ne ha voluto sentir parlare di fare un cammeo, è stato Vin Diesel. Secondo quanto raccontato dal frontman dei Foos, infatti, l’attore protagonista della saga Fast and Furious avrebbe declinato l’offerta. “Il processo di casting praticamente prevedeva me che guardavo nel mio telefono – ha detto Grohl a Empire Magazine – Abbiamo chiesto a Vin Diesel di partecipare al film! Eravamo tipo: Dieci milioni di persone andranno a vedere questo film! E lui ha detto di no”.

Non sappiamo quale ruolo sia stato proposto a Diesel, come non sappiamo il motivo del rifiuto.