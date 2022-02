Queen: la storia di Delilah, la dichiarazione d'amore di Freddie Mercury per la sua gattina

Innuendo è il titolo scelto dai Queen per il loro quattordicesimo album, quello che sarebbe stato l'ultimo registrato e pubblicato in vita assieme al loro leggendario frontman Freddie Mercury. È stato realizzato tra marzo 1989 e novembre 1990 presso i Metropolis Studios di West London e i Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. Inizialmente l'uscita del disco era prevista per Natale 1990, ma le condizioni di salute di Freddie ritardarono inevitabilmente l'uscita. La devastante malattia che Freddie era costretto a portare segretamente sulle spalle non ha assolutamente influito sulla sua resa vocale che all'interno di questo monumentale album raggiunge in pieno le quattro ottave di estensione. I fan che all'epoca ascoltarono per la prima volta Innuendo sostenevano che la composizione e le scelte stilistiche rappresentavano un ritorno alle origini del suono della band.

All'interno della meravigliosa tracklist è contenuto un brano che forse più degli altri rompe gli schemi e rivela la genuinità e la dolcezza di Freddie: Delilah, la dichiarazione d'amore del leggendario frontman per la sua gattina.

Freddie ha sempre amato smisuratamente i suoi gatti. Sono stati i suoi compagni di vita, i suoi coinquilini e i suoi inconsapevoli spettatori durante le fasi di scrittura di ogni album concepito all'interno di Garden Logde, la sua residenza di Kensington a Londra. Per Innuendo, probabilmente conscio del poco tempo rimasto, Freddie scrisse "Delilah", la dichiarazione d'amore per il suo gatto preferito. La band ha tentato a tutti i costi di tenere fuori il brano dalla tracklist (probabilmente anche per l'estremo contrasto con "The Hitman", una delle canzoni più dure mai scritte nella carriera dei Queen). Ma John Deacon salvò la situazione. Prese in mano il brano, aggiunse la sua linea di basso, lo riarrangiò donandogli quel suono "da Queen" così immediatamente riconoscibile, e permise a Freddie di convincere la band a reinserire la ballata nella tracklist.