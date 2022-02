Rammstein: il nuovo album subirà ritardi a causa della mancanza di carta!

I Rammstein torneranno presto con un nuovo album, l’ottavo della loro discografia. Quando sarà esattamente questo ritorno, però, ad oggi non si sa. E la colpa è della scarsità di carta.

Intervistato dal sito tedesco sachsische.de, il compositore Sven Helbig, che ha già collaborato con la band per due canzoni dell’ultimo disco del 2019 e che sarà presente anche nel prossimo lavoro, ha infatti rivelato di aver consegnato la sua parte di materiale un paio di settimane precedenti – l’articolo è del 7 febbraio 2022 – ma che non vi è ancora nessuna certezza sulla pubblicazione, a causa di mancanza di carta.

“La band stessa non lo sa al momento – ha ammesso Helbig – Il motivo è banale: la mancanza di carta. Devono essere in grado di inviare un gran numero di CD e dischi, molti booklet e copertine in tutto il mondo, in una volta sola. E probabilmente non è fattibile in questo momento. Il mio lavoro è finito. Due settimane fa l’ho finalmente consegnato. Per la band, questo inconveniente è molto fastidioso. Non sanno quando uscirà l'album, non sanno se il tour si svolgerà quest'anno. Vogliono andare avanti, vogliono suonare, invece, come quasi tutti i musicisti, stanno seduti lì a torcersi le mani, in attesa che le decisioni vengano finalmente prese”.

I Rammstein avevano rivelato già nell’ottobre 2020 di essere tornati in studio per creare e registrare della nuova musica. Con un post sui social, il tastierista Flake Lorenz aveva ammesso che la mancanza di attività live aveva dato alla band una forte spinta creativa e che i sei si trovavano ai La Fabrique studio, in Saint-Rémy-de-Provence (Francia) per realizzare l’ottavo album della loro carriera.

Per quanto riguarda qualche dettaglio artistico sul carattere di questo nuovo lavoro in studio, sempre Helbig non si è sbottonato più di tanto: “È tutto top secret, ma è anche impossibile sapere qualcosa, perché la band spesso scarta le canzoni all'ultimo momento, le cambia. Till non vuole riscrivere un testo, ma Richard magari pensa che sia stupido. Oppure i chitarristi non sono d'accordo su un riff”.

Non ci resta che aspettare e sperare che ci sia abbastanza carta.