Avenged Sevenfold: CANCELLATO il concerto a Rock The Castle del 23 Giugno 2022. Tour europeo posticipato

Comunichiamo che gli AVENGED SEVENFOLD hanno deciso di posticipare a date da destinarsi l'intero tour europeo e quindi anche il concerto italiano, inizialmente previsto per il 23 Giugno 2022 al Rock The Castle di Villafranca di Verona.

I promoter stanno lavorando per far fronte a questa decisione presa dal gruppo.

Vi daremo informazioni dettagliate il prima possibile.

Questa la dichiarazione della band: “Con nostro estremo rammarico dobbiamo rimandare i nostri show a date da destinarsi. Stiamo registrando il nostro ottavo album in studio e non possiamo lavorare al disco e tenere tour allo stesso tempo. Suonare live ritarderebbe ulteriormente le cose e noi vogliamo offrire ai fan il meglio di quello che possiamo dare per quanto riguarda la produzione di questo nuovo album. Ci auguriamo che capiate e che attendiate con impazienza l’uscita del nuovo disco”.