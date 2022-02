Il Primo Ministro Svedese è una super fan dei System Of A Down: "Sono incredibili. Quando si tratta di rock solo i System"

Il primo ministro svedese è una super fan dei System Of A Down.

Magdalena Andersson, durante un'intervista rilasciata all'emittente Bandit Rock radio, ha definito la band di Serj Tankian come "incredibile". Il primo ministro, leader del Partito socialdemocratico svedese, è la prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del paese scandinavo, in seguito alle dimissioni dell'ex leader del partito e primo ministro Stefan Löfven.

Intervistata in diretta dai conduttori del programma radiofonico Bollnäs-Martin e Richie Puzz riguardo i suoi gusti musicali, Andersson ha affermato che "Quando si tratta di rock, si parla di System of A Down".

Alla domanda se anche a casa ascolta System il primo ministro ha risposto: "Sì, assolutamente, e quando lo faccio diventa una festa!".

Ascolta qui l'intervista al primo ministro svedese Magdalena Andersson realizzata dall'emittente Bandit Rock radio: