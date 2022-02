Pam & Tommy: la vera storia di Pamela Anderson, icona degli anni '90

La serie Pam & Tommy in onda su Disney+ ha fatto scoprire ad una nuova generazione una delle storie più incredibili degli anni ’90, quella del sex tape di Tommy Lee e Pamela Anderson che ha creato uno dei primi fenomeni virali nella storia di Internet, e ha rilanciato la figura di un’icona del decennio, Pamela Anderson.

Modella di Playboy poi attrice in uno dei telefilm più visti degli anni 90, Baywatch, sex symbol e attivista animalista con l’organizzazione PETA, Pamela Anderson è diventata il simbolo della celebrità e delle sue conseguenze in un decennio in cui la cultura di massa creata dalla musica, dalla televisione e dai film era basata spesso sull’eccesso. La sua bellezza e la sua sensualità l’hanno resa famosa in tutto il mondo, ma anche esposta a situazioni come quella del sex tape con Tommy Lee (girato durante la luna di miele del 1995), dalle quali ha saputo uscire con determinazione, mantenendo una celebrità che continua ancora oggi. Eppure, la sua storia inizia molto lontano dalle luci dei riflettori che la accompagnano da tutta la vita: Pamela Anderson è nata in Canada nel 1967 in una famiglia della working class con lontane origini russe e finlandesi (suo padre era un operaio, la madre cameriera), e ha iniziato lavorando dopo il college come insegnante di fitness a Vancouver. Nel 1989, mentre è allo stadio per vedere una partita di baseball dei BC Lions, viene inquadrata dalle telecamere mentre indossa una maglietta con il logo della birra Labatt e viene subito scritturata come testimonial. Nell’ottobre dello stesso anno posa per la prima volta sulla copertina di Playboy, nel febbraio 1990 diventa la Playmate del mese e da allora diventa la donna con più copertine in assoluto nella storia della rivista.

All’inizio degli anni 90 si trasferisce a Los Angeles per inseguire il sogno della recitazione, ha un piccolo ruolo nella sitcom Home Improvement, e poi si presenta all’audizione che le cambia la vita e segna per sempre l’immaginario del decennio. Pamela diventa C.J. Parker, la bagnina di Baywatch. La serie girata sulle spiagge di Santa Monica, Long Beach e Malibu debutta nel 1989 sul canale NBC ma viene cancellata dopo una sola stagione. David Hasselhoff, che interpreta il capo dei bagnini, Mitch Buchannon riesce a farla rimettere in onda, e diventa una delle serie più viste al mondo con oltre 1 miliardo di spettatori (e un pubblico composto per il 65% da donne). Baywatch diventa un fenomeno pop, Pamela Anderson è il personaggio più presente in tutta la serie e va in onda nel ruolo di C.J. Parker dal 1992 al 1997. Nel momento di massima popolarità conosce Tommy Lee, batterista dei Motley Crue e dopo soli 4 giorni il 19 febbraio 1995 lo sposa su una spiaggia in Messico, indossando un bikini bianco. Il matrimonio dura fino al 1998, ma la loro luna di miele, come è raccontato nella serie Pam & Tommy, rimane per sempre nella storia come diventando un simbolo della follia e della trasgressione di Hollywood.