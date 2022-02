I Foo Fighters tornano con un nuovo radioshow in occasione dell'uscita del film horror Studio 666

I Foo Fighters festeggeranno l’uscita del loro film horror Studio 666 in arrivo nei cinema americani il 25 febbraio tornando a condurre un programma su Sirius XM. Racconteranno storie, curiosità e aneddoti sulla lavorazione del film, faranno ascoltare b-side, rarità e concerti dai loro archivi, ogni membro della band condurrà uno show, con ospiti a sorpresa e faranno anche un live esclusivo dal Sirius XM Garage di Los Angeles.

La trama di Studio 666 è una rivisitazione horror in chiave comica dell’ultimo periodo nella carriera dei Foo Fighters: la band va a registrare il decimo attesissimo album in una villa ad Encino (lo stesso luogo in California dove hanno registrato Medicine at Midnight), ma si ritrova posseduta da forze sovrannaturali che mettono a rischio l’album e la loro stessa vita: «Dopo decenni di videoclip comici e documentari musicali, è arrivato il momento di salire ad un altro livello: un film horror comico» ha detto Dave Grohl, «Come tutte le cose dei Foo Fighters, tutto è nato da un’idea assurda che è diventata più grande di quanto immaginavamo fosse possibile. Preparatevi a ridere, gridare e fare headbanging nei vostri popcorn».

Nel frattempo Dave Grohl è stato nominato nell’annuale premio agli audiolibri Audiobook of the Year 2022 per la sua autobiografia The Storyteller. La premiazione avverrà il 4 marzo in livestreaming dal sito della Audio Publishers Association. Dave Grohl se la dovrà vedere anche con Barack Obama che ha scritto e narrato la sua biografia uscita il 17 novembre 2020, A Promised Land e con uno dei libri più letti dell’anno, The Sweetness of Water romanzo di esordio di Nathan Harris diventati un bestseller, narrato dall’attore William DeMeritt.