Franz Ferdinand: riprogrammata la data di Milano (con nuova location), cancellato il concerto a Padova. Tutte e info e biglietti

L’appuntamento del Hits To The Head Tour 2022 dei Franz Ferdinand, previsto originariamente al Mediolanum Forum di Milano il 24 marzo 2022, è stato riprogrammato al 1° novembre 2022 al Lorenzini District, Milano.

La data di Padova al Gran Teatro Geox, prevista per il 23 marzo 2022, è invece cancellata e non potrà essere recuperata.

BIGLIETTI:

I biglietti acquistati rimangono

validi per la nuova data. Sono già disponibili ulteriori biglietti su www.ticketmaster.it,

www.ticketone.it e www.vivaticket.it.

Le richieste di rimborso dei biglietti per la data di PADOVA dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 15 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Il 25 gennaio è uscito il secondo singolo inedito, contenuto nel best of Hits To The Head in arrivo l’11 marzo, dal titolo Curious. Il brano è stato prodotto da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys) ed è accompagnato da un video diretto da Andy Knowles



Con oltre 10 milioni di copie di dischi vendute, 1,2 miliardi di stream, 14 platini, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti, i Franz Ferdinand finalmente tornano in tour per far ballare e saltare di nuovo il loro pubblico con i più grandi successi di una intera carriera.

Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana