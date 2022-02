Liam Gallagher, pubblicato il nuovo singolo Everything's Electric scritto insieme a Dave Grohl. Ascoltalo qui

Liam Gallagher ha pubblicato Everything's Electric, il primo singolo estratto dal nuovo album C'mon You Know in uscita il prossimo 27 maggio.

Il brano è stato scritto dal rocker di Manchester insieme a Dave Grohl che compare in questo brano anche dietro alla batteria. Come i due precedenti album solisti di Liam Gallagher anche C'mon You Know sarà prodotto da Greg Krustin (Foo Fighters, Paul McCartney).

Everything's Electric sarà eseguita sul palco dei prossimo Brit Awards da Liam Gallagher martedì 8 febbraio.

Ascolta qui Everything's Elecrtric: