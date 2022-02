Metallica, James Hetfield rivela qual è la sua canzone preferita di sempre della band: "suona quasi come i Led Zeppelin"

I Metallica, la band più influente e spettacolare nella scena heavy metal degli ultimi decenni, si considerano da sempre dei fedeli discepoli dei Led Zeppelin.

I creatori del genere trash metal capaci di evolversi e portare il loro suono nel mainstream seguono l’influenza della band di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones che ha elettrificato il blues trasformandolo per primi in hard rock e hanno costruito la loro carriera sul virtuosismo, sulla potenza e sull’equilibro complesso su cui si regge l’interazione tra gli assoli e i riff inarrivabili di Kirk Hammet, il dinamismo della batteria di Lars Ulrich incastrata nelle parti di basso (da Cliff Burton a Jason Newsted a Robert Trujillo) e la solidità della chitarra ritmica di James Hetfield.

Durante un’intervista in cui gli è stato chiesto di scegliere la canzone dei Metallica di cui va più fiero, James Hetfield ha dichiarato apertamente la passione per i Led Zeppelin indicando The Unforgiven II dall’album Reload del 1997: «Suona quasi come Jimmy Page» ha detto, «Soprattutto nella terza strofa con la parte in wha wha. Ho pensato: wow, siamo dei veri professionisti adesso. Stiamo entrando nel regno dei Led Zeppelin».

The Unforgiven II è una power ballad che riprende un pezzo dal Black Album del 1991, The Unforgiven: si apre con la stessa nota di chitarra prolungata, ha una sequenza di accordi simile e viene lanciato da un video interpretato dallo stesso personaggio, che nel primo pezzo era un bambino di otto anni e nel secondo un ragazzino di14. I Metallica la presentano suonandola dal vivo nel dicembre 1997 ai Billboard Musi Awards a Las Vegas ma la eseguono poche volte dal vivo: la seconda verisone live arriva nel 2015 durante il concerto al festival Rock Im Revier in Germania.

Il tema e la struttura musicale di The Unforgiven vengono ripresi dai Metallica anche in un terzo brano, The Unforgiven III dall’album Death Magnetic del 2008. Oltre che alla transizione tra ballad e heavy metal di The Unforgiven, parlando delle sua canzoni preferite della band, James Hetfield ha detto di essere molto legato alle sperimentazioni dei Metallica negli anni 90 quando dopo essere diventati la più grande band del mondo creano una nuova forma di hard rock in cui mettono insieme potenza e melodia: le altre canzoni di cui va più fiero nella carriera della band sono Fixxxer sempre dall’album Reload e The Outlaw Torn dal disco precedente, Load del 1996.