I Queen sono la rock band più trasmessa dalle radio di tutto il mondo! Uno studio dimostra la rinascita del genere

«Le ragioni del nostro successo? Il mio incredibile carisma, ovviamente». Freddie Mercury, voce dei Queen amava scherzare così parlando della carriera della band fondata da Brian May e Roger Taylor in cui è entrato a far parte nel 1970 quando si chiamavano Smile e a cui ha dato il nome definitivo perché come diceva lui stesso «Il glam è parte di noi e vogliamo essere regali».

Oltre al carisma di uno dei personaggi più creativi e stravaganti che il rock abbia mai avuto, alla potenza della sua voce e alla sua grandezza come frontman, il successo dei Queen si deve a due caratteristiche principali: con l’arrivo di John Deacon al basso nel 1971, la band è composta da quattro musicisti straordinari che sono anche tutti e quattro autori di canzoni allo stesso livello, capaci di firmare hit senza tempo (John Deacon ha scritto Another One Bites the Dust, Roger Taylor A Kind of Magic, Brian May We Will Rock You e Freddie Mercury Bohemian Rhapsody) e di lasciare il segno con il loro virtuosismo strumentale.

Inoltre sono una band che ha saputo essere sempre esattamente al passo con i tempi, esprimendo al massimo lo stile di ogni decennio della propria carriera ed evolvendosi e cambiando genere e suono senza mai perdere la capacità di arrivare al pubblico: negli anni 70 del virtuosismo erano glam e sperimentali, alla fine del decennio erano hard rock (come negli album New of the World e Jazz del 1977 e 1978) quando sono arrivati gli anni 80 sono stati dance e pop e poi hanno chiuso la loro carriera nel 1991 tornando al rock sinfonico e monumentale di Innuendo.

Anche per questo motivo, secondo uno studio statistico dell’agenzia Viberate, i Queen sono la rock band più trasmessa dalle radio di tutto il mondo, e il quarto nome in generale (considerando ogni genere musicale) dopo Ed Sheeran, Dua Lipa e The Weeknd.

La presenza dei Queen nella programmazione radiofonica dimostra secondo Viberate che nel 2021 il rock è cresciuto nei gusti del pubblico e continuerà a farlo anche nel 2022: artisti non originariamente rock come Olivia Rodrigo o Machine Gun Kelly hanno scelto il rock come genere musicale, il punk rock è diventata la musica più usata dagli utenti di Tik Tok e su YouTube o Spotify il rock è stabilmente quarto come numero di streaming e visualizzazioni (31.8 miliardi su Spotify e 8.9 miliardi su YouTube) dopo il pop, l’hip-hop e il Latin.