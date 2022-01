Iron Maiden, Bruce Dickinson non piloterà più l'Ed Force One: "la vita da pilota è stata la più rock'n'roll"

Bruce Dickinson ha deciso di appendere il cappello al chiodo. Durante il prossimo tour il frontman degli Iron Maiden non sarà più il pilota dell'Ed Force One, il Boeing 747 che da più di un decennio sorvola i cieli di tutto il mondo per portare la band in tour da un capo all'altro del globo.

Il rocker inglese, durante un'intervista rilasciata all'Associated Press, ha dichiarato che durante il prossimo tour la band, gli strumenti e la crew saranno portati in giro per il mondo da un altro pilota: "Torneremo a volare e io sarò seduto dietro. Ho 63 anni, ad agosto ne faccio 64. A 65 se sei un pilota di linea ti cacciano. Così ho deciso che farò il pilota ma seduto sul sedile posteriore".

"Ho più storie assurde vissute nell'aviazione che nel rock n roll" ha aggiunto Dickinson, "perché credetemi, i giorni passati nell'aviazione sono stati molto più rock n roll di quanto non lo siano stati gli Iron Maiden... fuori dal palco".