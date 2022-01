The Batman, Kurt Cobain è stato fondamentale per il nuovo Bruce Wayne: "La sua dipendenza è una sorta di spinta alla vendetta"

Il prossimo 4 marzo uscirà nei cinema un nuovo film sul personaggio più famoso dell’universo DC: The Batman. Questa volta, ad interpretare Bruce Wayne/Batman sarà Robert Pattinson, insieme con Colin Farrell nel ruolo di Pinguino e Zoe Kravitz in quello di Catwoman.

A dirigere la pellicola è Matt Reeves che, in un’intervista ad Esquire, ha raccontato qualche aneddoto sulle ispirazioni dietro all’interpretazione di Pattinson e al film in generale.

Sembra proprio che Kurt Cobain e la musica dei Nirvana abbiano avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questo Batman.

“Ho spesso pensato – ha dichiarato il regista e sceneggiatore – Come fai a fare Bruce Wayne, in un modo che non è mai stato visto prima? E se accadesse una tragedia e questo ragazzo diventasse così solitario che non sappiamo cosa sta facendo? Questo tizio è una specie di ribelle, uno sconsiderato, un tossicodipendente?”

La dipendenza di Cobain dalle droghe e il conseguente atteggiamento e comportamento nei confronti della vita, infatti, avrebbero indicato una strada ben precisa all’attore protagonista e a Reeves, per la creazione di questo particolare Uomo Pipistrello: “La verità è che [Wayne] è una specie di tossicodipendente. La sua droga è la sua dipendenza da questa spinta verso la vendetta. È come un Batman-Kurt Cobain”. Il registra, inoltre, ha spiegato di essere stato attratto dai Nirvana già nelle prime fasi dello sviluppo del film, e ha citato l’album Nevermind, in particolare la traccia Something In The Way come una particolare fonte di ispirazione. Il brano, infatti, appare nel primo trailer di The Batman. Addirittura, il tema della traccia sarebbe “parte della voce del personaggio [di Batman]”.

Come ulteriore conferma dell’importanza di Cobain per la pellicola, Reeves ha anche confermato che The Batman conterrà un omaggio a Last Days, film del 2005 di Gus Van Sant che rivisitava, con una veste immaginaria, il periodo che ha portato al suicidio del musicista: riferendosi al modo in cui Cobain e la sua casa sono stati interpretati in Last Days, Reeves ha detto che il suo film avrebbe mostrato Wayne Manor [la dimora del protagonista ndr] in uno stato abbandonato, in particolare mostrando, in una scena, una catasta di amplificatori abbandonati.