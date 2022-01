Blur: un invito alla reunion in omaggio a Andy Ross, il primo discografico che li mise sotto contratto

Il co-fondatore della prima etichetta dei Blur, la Food Records, ha lanciato un’idea su Twitter, chiedendo alla band di fare una reunion. Jesus Jones, che creò l’etichetta insieme a Andy Ross, scomparso lo scorso 25 gennaio all’età di 66 anni, vorrebbe organizzare un evento omaggio al compianto discografico, a cui parteciperebbero non solo Albarn e soci, ma anche le altre band della Food Records, come Idlewild e Dubstar.

Il batterista dei Blur, Dave Rowntree, ha espresso il suo cordoglio, su Twitter, scrivendo: “Sono molto triste nell’apprendere la notizia della scomparsa del mio amico e mentore Andy Ross. Era uno dei grandi, generoso, accogliente e gentile”.

Jones, dal canto suo, ha prima di tutto tessuto le lodi del suo socio, sottolineando la sua importanza nella creazione di un piccolo impero del Britpop: “Siamo devastati dalla perdita di Andy Ross, una metà della gloriosa Food Records. Senza di lui, non saremmo mai stati in grado di realizzare quello che abbiamo realizzato. Gli saremo sempre grati e ci mancherà per sempre. Addio boss”.

Hey @blurofficial , what do you say we get Food back together, and do something for Andy? @dubstarUK @t_supernaturals @CrazyheadUK @DieselParkWest_ Just a thought x — Jesus Jones (@jesusjonesband) January 25, 2022

In seguito, Jones ha lanciato la sua idea, proponendo di organizzare un non definito evento per Ross, taggando e coinvolgendo – sempre su Twitter – i Blur e le altre band dell’etichetta: “Hey Blur, che ne dite di riunire la Food Records e fare qualcosa per Andy? È solo un’idea…”.

Per ora non ci sono state risposte da parte di nessuno degli artisti coinvolti in questa chiamata alle armi.

Lo scorso anno, Damon Albarn aveva paventato la possibilità di un ritorno dei Blur, anche se non c’erano ancora delle idee concrete di come e quando questo sarebbe successo. Graham Coxon, dal canto suo, aveva affermato di non saperne nulla.