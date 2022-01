Kasabian: UFFICIALE in concerto in Italia per quattro date nel 2022. Tutte le info

I Kasabian tornano in concerto in Italia!

La band di Sergio Pizzorno tornerà a calcare i palchi italiani nell'estate 2022 per quattro imperdibili date:

2 luglio - Mantova - Piazza Sordello

3 luglio - Roma - Cavea Auditorium Parco della Musica

5 luglio - Nichelino (Torino) - Stupinigi Sonic Park

6 luglio - Liam Gallagher @ Lucca Summer Festival

La band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri 3 concerti nell’estate 2022.

Mantova, Roma e Nichelino (To), saranno le città dove i Kasabian si esibiranno per emozionare i loro fan con le grandi hits del loro repertorio ma anche con i nuovi brani come Alygatyr uscito nelle settimane scorse.

BIGLIETTI:

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11.00 di lunedì 24 Gennaio su www.dalessandroegalli.com

I Kasabian hanno venduto più di 5,5 di dischi in tutto il mondo e sono arrivati per ben 5 volte in testa alla classifica degli album più venduti in UK.

Hanno vinto un Brit Awards, 7 NME Awards, 4 Q Awards e sono stati headliner di Festival prestigiosi come Glastonbury, Reading & Leeds, V Festival e T in the Park.

La band è tornata sulle scene live nei mesi scorsi con 15 sold out nei club del Regno Unito tra cui due all’O2 Academy Brixton.