Muse, pubblicato il making of del video del nuovo singolo Won't Stand Down. Guardalo qui

I MUSE sono tornati. La scorsa settimana la band di Matt Bellamy ha pubblicato Won't Stand Down, il nuovo singolo a quasi quattro anni di distanza dal rilascio di Simulation Theory, l'ultimo album di inediti della band di Matt Bellamy.

Diretto dal regista Jared Hogan (girl in red, Joji), il videoclip del brano è stato girato a Kiev in Ucraina. Il protagonista del filmato è una figura fragile e misteriosa (interpretata dallo stesso Bellamy) che trafuga l'energia collettiva di un esercito oscuro per trasmutarsi in un essere potenziato. L'immaginario distopico e surreale ci riporta immediatamente alla classica produzione della band, marchio di fabbrica dei primi album del trio inglese.

Prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster (Bring Me The Horizon), Won’t Stand Down è un inno da arena con chitarre pesanti e distorsioni del tipo industrial che amplificano i sorprendenti testi di Bellamy sul riprendersi il potere.

"Won’t Stand Down è un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque" dice Matt Bellamy. “Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività”.

La band ha inoltre pubblicato il making of del videoclip. Guardalo qui:

I Muse saranno protagonisti sul palco del Firenze Rocks alla Visarno Arena il prossimo 17 giugno