Ecco perché Amy Lee e Lzzy Hale hanno deciso di reinterpretare Heavy dei Linkin Park

Gli Evanescence di Amy Lee e gli Halestorm di Lzzy Hale sono impegnati in un tour congiunto, in giro per gli Stati Uniti. Nell’ultima data in Ohio, così come in tutte quelle precedenti, le due cantanti si sono esibite nella cover del brano dei Linkin Park Heavy, contenuto nell’album del 2017 One More Light, l’ultimo prima della scomparsa di Cheser Bennington.

Ospite dello show radiofonico The Point, la voce degli Halestorm ha raccontato che cosa significhi per lei e per Lee questa canzone: “[Amy ed io] stavamo valutando un paio di idee e poi, all'improvviso, siamo atterrate sui Linkin Park. E abbiamo pensato ‘Sai una cosa? Sarebbe davvero fantastico perché in ogni caso sarebbe un tributo a Chester, e poi tutto ciò di cui parla questa canzone, lo abbiamo passato tutti, tutti. E quindi è quasi un momento un po’ solenne in cui esci sul palco e sei tipo, 'Va bene. Questa è la mia chiesa. Questa è la mia gente. Lo stiamo facendo tutti insieme”.

Il brano, nella sua versione originale, vede al suo interno la voce femminile della cantante R&B Kiiara e parla di quanto ognuno di noi possa sentirsi sopraffatto dai problemi e dalla paura di giudizio da parte degli altri.