La vera storia del sextape rubato a Tommy Lee e Pamela Anderson: ecco chi è Rand Gauthier, il ladro

«Questo è un video privato. Stiamo guardando qualcosa che non dovremmo vedere». Sono le parole con cui si apre il trailer di una delle serie più attese dell’anno in onda dal 2 febbraio, Pam & Tommy, storia di uno degli eventi più scandalosi e spettacolari degli anni ’90: il furto del sextape girato da Tommy Lee dei Mötley Crüe (interpretato da Sebastian Stan) e Pamela Anderson (Lily James) durante la loro luna di miele nel 1995.

A pronunciare queste parole è Rand Gauthier, protagonista di una vicenda surreale di truffatori improvvisati che ha dato vita ad uno dei primi fenomeni virali nella storia di Internet.

Rand Gauthier, interpretato da Seth Rogen, è il vero protagonista di Pam & Tommy: un elettricista con delle conoscenze nell’industria del porno californiana che sostiene di non essere stato pagato da Tommy Lee per dei lavori fatti nella sua villa di Malibu, e si vendica entrando nella villa di notte (sfruttando il fatto di conoscere molto bene la disposizione delle telecamere e degli allarmi perché li aveva installati lui stesso) per rubare la sua cassaforte. «Tommy Lee mi doveva 20mila dollari» ha raccontato Gauthier in una intervista a Rolling Stone nel 2014, «Quando sono andato a chiedere di essere pagato mi ha minacciato con una pistola e mi ha urlato: esci dalla mia proprietà. Non sono mai stato molto simpatico alla gente, ma nessuno mi aveva mai puntato una pistola contro».

Gauthier pianifica la sua azione per settimane. Sa che nella villa c’è anche uno studio di registrazione molto frequentato dagli amici del batterista dei Motley Crue e decide di: «Mettersi una pelliccia bianca sulla schiena e camminare a quattro zampe attraverso il giardino» in modo da sembrare il cane della coppia. Entra alla fine di ottobre del 1996, mentre Tommy e Pamela dormono. Sa che nella cassaforte nascosta in garage ci sono orologi preziosi, soldi e anche il bikini bianco indossato da Pamela il giorno del matrimonio (che avviene quattro giorni dopo aver conosciuto Tommy), ma non poteva immaginare che ci fosse anche un sextape così esplosivo.

Gauthier porta il nastro ad un amico, il regista di film porno Uncle Miltie (interpretato da Nick Offerman) e insieme decidono di farne delle copie e metterle in vendita online a 60 dollari. Nel giro di pochi giorni il video viene piratato e rimesso online gratis e diventa uno dei primi fenomeni dell’era di Internet, prima di YouTube e dei siti scandalistici come TMZ. Finisce nelle mani del colosso Internet Entertainment Group fondato da Seth Warshawsky che lo distribuisce per anni prima della causa intentata da Pamela Anderson e Tommy Lee per violazione del diritto d’autore nel 1998, che vincono nel 2002. Il video resta però disponibile a pagamento per gli iscritti al sito e si dice abbia fruttato oltre 70 milioni di dollari. Gauthier invece non ha mai guadagnato niente.

«Non ho fatto altro che aumentare la sua fama» ha detto Gauthier che al tempo dell’intervista con Rolling Stone faceva ancora l’elettricista e coltivava marijuana nella sua casa di Santa Rosa in California, «Grazie a quel video tutto il mondo conosce Tommy Lee».