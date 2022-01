Eddie Vedder pubblica il nuovo singolo Brother The Cloud. Ascoltalo QUI

Eddie Vedder ha pubblicato Brother The Cloud, il terzo singolo estratto dal nuovo attesissimo nuovo album di inediti Earthling in uscita il prossimo 11 febbraio.

Il brano segue la pubblicazione dei primi due inediti Long Way e The Haves ed è stato presentato sui principali servizi di streaming online con un lyric video.

Il nuovo album Earthling, che metterà in luce ogni lato musicale del frontman dei Pearl Jam, vedrà al suo interno collaborazioni con vere e proprie leggende della musica rock e pop mondiale tra i quali Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John e Andrew Watt, Chad Smith e Josh Klinghoffer.

Il nuovo album, che segue la pubblicazione della colonna sonora scritta per il film Flag Day di Sean Penn, sarà prodotto da Andrew Watt, ex chitarrista dei California Breed e produttore dell'ultimo album di Ozzy Osbourne Ordinary Man che gli è valso un Grammy come Produttore dell'Anno 2021.

Tracklist:

“Invincible”

“Long Way”

“Power of Right”

“Brother the Cloud”

“Fallout Today”

“The Dark”

“The Haves”

“Good and Evil”

“Rose of Jericho”

“Try”

“Picture”

“Mrs. Mills”

“On My Way”